Docentes michoacanos también pueden solicitar becas de movilidad: IEMSYSEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los docentes michoacanos pueden solicitar también la beca de movilidad, que principalmente va dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior, compartió la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda.
En entrevista para medios de comunicación, la directora comentó que, para solicitar esta beca, los maestros deben comprobar la necesidad y pertinencia de viajar como acompañantes de estudiantes.
Refirió que hubo una maestra que acompañó a dos alumnas de nivel preparatoria a un viaje a la ONU en Nueva York, pero fue ella la que hizo todo el modelo y trabajo en este proyecto.
Indicó que, con esta modalidad, han viajado tres maestros michoacanos con esta beca y que, en el instituto, han apoyado a más de mil 200 alumnos con los traslados para continuar o reforzar sus estudios en el extranjero.
RPO