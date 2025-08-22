Educación

Docentes michoacanos también pueden solicitar becas de movilidad: IEMSYSEM

La directora Mariana Sosa explicó que los docentes solamente deben justificar el acompañamiento en un proyecto de alumnos, ya que la beca va dirigida principalmente a estudiantes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los docentes michoacanos pueden solicitar también la beca de movilidad, que principalmente va dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior, compartió la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda.

En entrevista para medios de comunicación, la directora comentó que, para solicitar esta beca, los maestros deben comprobar la necesidad y pertinencia de viajar como acompañantes de estudiantes.

Subrayó que, en cada proyecto o solicitud de beca de movilidad, se evaluará si es necesario el acompañamiento de un maestro con los alumnos, por lo que deben seguir el proceso de inscripción y justificarlo.

Refirió que hubo una maestra que acompañó a dos alumnas de nivel preparatoria a un viaje a la ONU en Nueva York, pero fue ella la que hizo todo el modelo y trabajo en este proyecto.

Indicó que, con esta modalidad, han viajado tres maestros michoacanos con esta beca y que, en el instituto, han apoyado a más de mil 200 alumnos con los traslados para continuar o reforzar sus estudios en el extranjero.
