Distribuye SEE 400 mil libros con el programa "En Michoacán se lee"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 400 mil libros ha distribuido la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) con el programa "En Michoacán se lee", informó la titular, Gabriela Molina Aguilar.

En entrevista, indicó que este programa ha permitido impulsar y fomentar la lectura desde el preescolar hasta la primaria, toda vez que se trata de textos literarios para niñas, niños y adolescentes.

“Son principalmente literatura infantil para niños, niñas y adolescentes, y también para quienes están en edad preescolar. Esto incluye la coedición con libros del Fondo de Cultura Económica, entre ellos Pueblo en vilo, y se han reeditado obras con el Fondo de Cultura Económica; 400 mil libros están llegando a través de talleres, sobre todo actividades lúdicas para promover la lectura”, dijo.

Refirió que las editoriales del Fondo de Cultura Económica y la Cuarta República, además de editoriales locales, han permitido la impresión de los textos que se distribuyen de manera gratuita.

Por lo que expuso que los dos ciclos escolares en los que se han distribuido han permitido fomentar la lectura y se busca que el programa no solo sea de esta administración, sino que siga en los gobiernos que vengan.

