Directores de Normales podrían ser acusados de cómplices por delitos de estudiantes, advierten

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de los directores de las Escuelas Normales de Michoacán han sido omisos ante las actitudes y conductas negativas de los y las estudiantes durante sus manifestaciones o al interior de los planteles, afirmó la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, quien añadió que no pueden permitir eso, porque los maestros siguen cobrando su nómina sin poner límites a las y los alumnos en sus actividades que afectan a la población.

En el caso particular del director de la Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM), Gonzalo Viveros Plancarte, apuntó que su periodo al frente de la institución culmina en diciembre, pero continúan en análisis para determinar si seguirá a cargo del plantel ante las respuestas que dio durante su administración.

Aunque no detalló si los demás directores también se encuentran en la misma situación, apuntó que ya no permitirán que los titulares de las escuelas actúen de esa manera, pues en caso de robos o algún otro delito que realicen los normalistas, se les acusará de cómplices o copartícipes.