Directores de Normales podrían ser acusados de cómplices por delitos de estudiantes, advierten

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de los directores de las Escuelas Normales de Michoacán han sido omisos ante las actitudes y conductas negativas de los y las estudiantes durante sus manifestaciones o al interior de los planteles, afirmó la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, quien añadió que no pueden permitir eso, porque los maestros siguen cobrando su nómina sin poner límites a las y los alumnos en sus actividades que afectan a la población.
En el caso particular del director de la Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM), Gonzalo Viveros Plancarte, apuntó que su periodo al frente de la institución culmina en diciembre, pero continúan en análisis para determinar si seguirá a cargo del plantel ante las respuestas que dio durante su administración.
Aunque no detalló si los demás directores también se encuentran en la misma situación, apuntó que ya no permitirán que los titulares de las escuelas actúen de esa manera, pues en caso de robos o algún otro delito que realicen los normalistas, se les acusará de cómplices o copartícipes.
"Yo creo que prácticamente en todas las escuelas hemos tenido una situación de ese tipo, nos dicen que esas actividades son de estudiantes y no intervienen, pero les pedimos que no permitan que las hagan en la institución. Si prestan las instalaciones, son responsables de lo que suceda", dijo.
Apuntó que se lo comentó al director González Viveros, que si permite que los alumnos conserven mercancía robada que le quitan a los repartidores de empresas privadas, serán acusados de copartícipes y cómplices. Además, subrayó que no se trata de "bajes", como así lo denominan los alumnos, sino de un delito llamado robo o secuestro cuando retienen a los conductores de las unidades.
Apuntó que la labor del director debe ser cabal, pues son la máxima autoridad de las Normales, por lo que deben estar vigilantes ante dichas cuestiones:
"Mi malestar es respecto a que yo le pregunte a los directores y su respuesta sea 'no sé, no estoy en la normal, los jóvenes no me hacen caso, ellos se organizan de forma individual' ¿entonces para qué están los directores?, ¿para qué se está invirtiendo en nómina de alguien que no sabe nunca nada?", agregó.
Sosa Olmeda dijo que también los jóvenes normalistas deben cambiar su actuar, usos y costumbres, ya que el cubrirse el rostro, cambiarse los nombres o mentir sobre si estudian o no en la Normal son una constante que también genera problemas. En el caso del joven que hace unos días encaró en la Normal Superior, que mintió al decir que no estudiaba, refirió que sí es alumno.
"Hay vicios que se deben cambiar. Son esas prácticas arraigadas y nocivas. Deben entender que presentarse con la cara cubierta genera desconfianza y habla de una persona que hace algo indebido; si analizáramos semióticamente, eso es de lo que habla. Son vicios y malas costumbres y negativas con las que estamos lidiando", finalizó la directora.
La semana pasada, la directora arribó a la Normal Superior para exigir a los y las jóvenes que regresaran la mercancía que retuvieron de un camión de Coca-Cola y Bimbo. En un principio, los estudiantes negaron tener los productos, pero al cabo de unas horas sí regresaron las cosas a los repartidores. No obstante, mostraron su rechazo hacia la presencia de Mariana Sosa al interior de la escuela.
