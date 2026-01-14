Destinados, más de 5 mil mdp en infraestructura educativa en esta administración: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 5 mil millones de pesos se han destinado en la presente administración en materia de infraestructura educativa, informó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, al precisar que 2 mil 500 millones corresponden al estado.
En entrevista colectiva, indicó que se trata de más de dos mil acciones que están enfocadas en la rehabilitación, mantenimiento, pintura, nuevas escuelas y demás proyectos que se requieren para dignificar las aulas en Michoacán.
Expuso que son los directivos de las escuelas quienes tienen que hacer las solicitudes correspondientes sobre las necesidades que hay en cada uno de los planteles, inclusive apoyar con los padres de familia para que haya una atención integral y los apoyos no sean a medias.
Molina Aguilar especificó que también se apoya en la atención de las bardas perimetrales que estén dañadas por algún fenómeno natural o que, por el paso del tiempo, se están cayendo; inclusive aquellos planteles que estén en zonas históricas, con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Señaló que los 2 mil 500 millones de pesos son estatales, por lo que especificó que también llegan los apoyos por otros programas, como La Escuela es Nuestra, con mil millones de pesos para acciones preventivas y de mantenimiento, mil millones de pesos más para bachilleratos y tecnológicos, que se beneficiarán este año en 10 municipios, además de lo correspondiente a pintura e impermeabilización.
