Destinados, más de 5 mil mdp en infraestructura educativa en esta administración: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 5 mil millones de pesos se han destinado en la presente administración en materia de infraestructura educativa, informó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, al precisar que 2 mil 500 millones corresponden al estado.

En entrevista colectiva, indicó que se trata de más de dos mil acciones que están enfocadas en la rehabilitación, mantenimiento, pintura, nuevas escuelas y demás proyectos que se requieren para dignificar las aulas en Michoacán.

Expuso que son los directivos de las escuelas quienes tienen que hacer las solicitudes correspondientes sobre las necesidades que hay en cada uno de los planteles, inclusive apoyar con los padres de familia para que haya una atención integral y los apoyos no sean a medias.