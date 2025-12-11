Destacan oportunidades en el campo laboral de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la UMSNH

El funcionario subrayó la importancia de las acreditaciones, campo en el que dijo, la UMSNH se ha posicionado entre las mejores universidades públicas en el país, “porque dentro de todas sus actividades están las evaluaciones internas y las evaluaciones externas y ese lugar privilegiado que tiene hoy la Universidad Michoacana es gracias a la insistencia de la doctora Yarabí Ávila para que los programas educativos sean evaluados, porque además es una convencida de ello y ya es algo normal en esta casa de estudios”.

Justamente el ser evaluado, añadió, significa que el programa tiene un reconocimiento del organismo acreditador, pero también un reconocimiento social e incluso de los padres y madres de familia porque tienen la seguridad de que sus hijas e hijos están estudiando en una institución de calidad y que cuando egresen van a tener grandes oportunidades laborales.

Por su parte, la directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, Martha Patricia Morfín Gallegos, indicó que si bien muchos jóvenes que estudian diversas carreras deben tocar puertas para ingresar al campo laboral, las y los alumnos nicolaitas de esta licenciatura ya tienen una puerta muy grande para desempeñarse en el ámbito profesional.