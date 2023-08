Destaca participación de alumnos del Tec de Morelia en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Materiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alumnos y profesores del Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Morelia tuvieron una destacada participación en la edición 31 del International Material Research Congress 2023, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales A. C. (SMMater) y la Materials Research Society (MRS).

El Tecnológico de Morelia fue una de las 25 instituciones del sistema tecnológico participantes en el encuentro realizado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, al que acudió el profesor investigador Francisco Reyes Calderón, en representación de la Dirección y de la comunidad de investigadores de esta institución.

Por parte de la comunidad estudiantil se contó con la intervención de cinco estudiantes en los diversos simposios del evento, relatadas y discutidas en idioma inglés.

De la carrera de Ingeniería en Materiales participaron Denisse Torres Avalos y Frida Naomi Ponce de León, con charlas presenciales en el simposio D8. Advanced Structural Materials: Mechanics, Properties and Applications; del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Saúl Garibay Coria intervino en la modalidad de póster y Melina Velasco Plascencia en presentación oral virtual, en el simposio E4. AMPP: Corrosion, Metallurgy & Materials Performance.

Durante el evento Miguel Iván Dávila Pérez y Viviana Romero de la carrera de Ingeniería en Materiales, participaron en la modalidad de póster virtual en el simposio A4. Novel Materials for (Photo) Catalytic and (Photo) Electrocatalytic Wastewater Treatment and Valorization.

Además, se promocionó exitosamente la oferta académica y de investigación de los posgrados del tecnológico de morelia, así como las áreas prioritarias nacionales en las cuales se participa proactivamente como es la cadena de valor de litio, caracterización de semiconductores, minerales estratégicos y los programas de posgrado afines.

El evento del IMRC 2023 integra 44 simposios de interés para la comunidad de investigación de materiales en general, conferencias plenarias, talleres, sesiones tutoriales y sesiones técnicas.

Este encuentro se ha convertido en uno de los eventos internacionales más populares y el más importante de México de conferencias con aproximadamente mil 800 asistentes de 45 países, así como la presencia de 40 marcas líderes participantes en el área de exhibición para equipos, instrumentos, productos, software, publicaciones y servicios.