Después de años de espera, logran maestras y maestros el nombramiento definitivo en la UMSNH

"Aquí nos unen muchos objetivos en la Universidad Michoacana y a mí me gustaría seguir caminando con ustedes como amigos y como compañeros, no solamente ahora como rectora, si no una vez que llegue el 2027 y que este cargo haya concluido", dijo.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, reconoció la decisión histórica tomada por la rectora Yarabí Ávila al beneficiar a las y los profesores de asignatura B con la asignación de materias definitivas.

Destacó que desde el inicio de la actual administración se generaron las estrategias para fortalecer a los docentes y se giraron las instrucciones a cada una de las áreas de la administración central para dar certeza laboral, "estos cambios nos exigen a seguir trabajando para generar las condiciones más idóneas y dar atención a las necesidades de la comunidad universitaria”.

El director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Rigoberto López Escalera, indicó que varios de los profesoras llevaban hasta 18 años sin alcanzar el mínimo de 12 horas para tener derecho a la seguridad social o para poder alcanzar su carga de 20 horas.

Añadió que esta acción permite poner un orden académico pero sobre todo un orden administrativo para que en tiempo y forma se pueda arrancar con cada una de las asignaturas en las diferentes escuelas y facultades. Además que da certeza laboral y seguridad a las y los docentes.

En su turno, la profesora de la Facultad de Odontología, Martha Cecilia Guerrero, agradeció a la rectora el que esté volteando a ver a las maestras y maestros para generar mejores condiciones laborales, las cuales dijo, favorecen a atender por lo pronto, seguridad social, “y la exhorto que su proyecto sí llegue a la segunda parte, en donde nos permite llegar a mínimo 20 horas, para que a partir de ahí, cada profesor mediante sus medios académicos, luche por conseguir sus debidas promociones y traiga consigo esa certeza laboral”.

