Desequilibrio físico y psicológico, consecuencia del estrés

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que Jaime Fonte, Especialista en Transformación Emocional, señaló que el estrés se ha normalizado y sus consecuencias son el desgaste emocional, así como la falta de productividad.

"La gente hace parte de su personalidad el estrés, en algunos lugares de México es muy normal; en algunas situaciones laborales, por ejemplo, si no estás trabajando lo suficiente, o si no estás estresado siempre, y lamentablemente esos comportamientos no nos están ayudando", explicó el Especialista durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).