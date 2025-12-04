Desde las aulas se gesta la paz en Michoacán, pronuncia Yarabí Ávila en Apatzingán

La rectora sostuvo que 50 años no solamente son una cifra, son generaciones que encontraron en la educación una oportunidad para transformar su destino, son cinco décadas en los que esta escuela ha sido refugio, esperanza y motor del cambio para miles de jóvenes de Apatzingán, de municipios vecinos y de toda Tierra Caliente.

“Hoy, al conmemorar este 50 aniversario debemos hacer una pausa para reflexionar en el contexto en el que nos encontramos, Michoacán vive momentos de definición histórica, se habla mucho de pacificación, de reconstrucción del tejido social, de recuperar la tranquilidad en nuestras calles y por supuesto en nuestros hogares, y yo les pregunto, ¿quiénes son los verdaderos arquitectos de esa paz cotidiana?, pues somos todos nosotros, todos ustedes”, enfatizó.

Ávila apuntó que durante 50 años esta Escuela ha sido un faro de estabilidad y ha demostrado que la educación pública y autónoma es la herramienta más poderosa para la justicia social, “cada joven que cruza estas aulas tiene en sus manos no sólo un título futuro sino también una alternativa frente a las dinámicas que lastiman a nuestra sociedad”.

Indicó que las y los enfermeros tienen un impacto profundo, al referir que están en las clínicas rurales, donde nadie más llega, en los hospitales generales enfrentando emergencias complejas y en campañas de salud, “pero hablar de Enfermería en Michoacán es en gran medida hablar de mujeres, mujeres valientes, decididas, disciplinadas, que han sostenido hospitales enteros, que han cuidado generaciones”.