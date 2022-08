Descontarán salario a docentes que no iniciaron ciclo escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los maestros que no se presentaron o no iniciaron el ciclo escolar 2022-2023 en Michoacán serán sancionados con un descuento en su salario, independientemente de la razón por la que se ausentaron de las aulas; advirtió la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González.

En entrevista con medios de comunicación, aclaró que todavía no se tiene el número preciso de docentes que faltaron a clases en estos primeros días del nuevo ciclo escolar, pues algunos argumentaron que fue por cuestiones de seguridad en dos municipios, pero al investigar con la Secretaría de Seguridad Pública les comentaron que no había reporte alguno que impidiera las actividades escolares.