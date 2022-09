Denuncia CNTE irregularidades administrativas en la SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del grupo azul, liderado por Gamaliel Guzmán Cruz, denunciaron que “el desorden administrativo en la SEE ha llegado al límite”.

Gamaliel Guzmán Cruz mencionó que respecto al nivel de secundarias generales existen grupos que se encuentran solos “en este momento”, porque “durante todo el año escondieron (la SEE) las claves que quedaron vacantes” por jubilaciones o fallecimientos.

Afirmó que para el ciclo 2021-2022 no se asignaron más de 44 claves “y solo a los lugares donde la Secretaría tenía compromisos”.

“Este desorden lo tenemos también con los cambios de adscripción, compañeras y compañeros que en este momento siguen cobrando en el centro de trabajo donde anteriormente laboraban, hace cinco años, y esto genera desinformación porque acaban de hacer un proceso de cambios y mandan maestros a donde ya hay”.

El líder del ala azul del magisterio expresó que el proceso de cambios está plagado de “irregularidades”.

“Todos los procesos que en este momento se tienen, nuevos ingresos, ascensos o promoción vertical y cambios, están con un problema que no se ha resuelto, que es la reubicación de pago, una propuesta que nosotros presentamos desde el primer día que platicamos con la secretaria de Educación, de que tienen que reubicar a los compañeros (…). Esto pareciera ser algo menor, pero de ahí parte todo el problema”.

Explicó que los compañeros continúan cobrando en su antiguo lugar de trabajo, por lo que representa un problema cuando la SEE hace un cambio “aduciendo a que el nuevo lugar donde el compañero trabaja, está vacante”, cuando en realidad es en la escuela donde todavía se cobra, pero no hay maestro al frente del grupo.

En el caso de los maestros, jefes de sector y supervisores, sucede lo mismo, ya que en una supervisión están dos compañeros adscritos, debido a que no se ha hecho el cambio de pago y la reubicación, “y sucede lo mismo con los nuevos ingresos”.

Guzmán Cruz expresó que la Secretaría de Educación está considerando algunas vacantes en lugares donde se manifestaron padres de familia (Aquila, Ciénega de Chapala, Ciudad Hidalgo, entre otras), pero no son los únicos lugares que están libres, ya que debido a que la SEE no ha hecho la reubicación de pago, no han sido detectados.

El líder magisterial insistió que son más de 8 mil personas, tanto docentes, personal de apoyo, como directivos que se encuentran con esta problemática “cobrando en un centro de trabajo diferente a donde realmente están laborando”, y manifestó que probablemente hay “aviadores” que se aprovechan de la situación en todos los niveles educativos.

Gamaliel Guzmán comentó que este viernes tendrán un Pleno Seccional donde asistirán docentes de todo el estado, secretarios generales y representantes de centros de trabajo, quienes definirán acciones como paro de labores debido a que no tienen respuesta de las autoridades estatales.

EA