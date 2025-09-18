Delgado acuerda reforzar educación con gobernadores y Senado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo reuniones esta semana en la Ciudad de México con legisladores, funcionarios federales y gobernadores, con el objetivo de fortalecer el Sistema Educativo Nacional, consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y mejorar las condiciones escolares para millones de estudiantes.

Durante un encuentro con la senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se acordó trabajar en un marco legal que garantice escuelas libres de violencia y entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

El titular de la SEP dialogó con los gobernadores de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y Guerrero, Evelyn Salgado, con quienes revisó el estado actual del sistema educativo en sus entidades. En San Luis Potosí se anunció la próxima apertura de una sede de la Universidad Rosario Castellanos, que ofrecerá programas de Robótica e Inteligencia Artificial para más de 800 jóvenes.

Asimismo, Delgado se reunió con representantes de Banobras y de la Secretaría de Infraestructura, donde se acordaron estrategias para mejorar la infraestructura educativa con enfoque en sustentabilidad y seguridad estructural.

