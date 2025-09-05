Del humo a la pantalla: el cine denuncia los peligros del vapeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Muchos cigarrillos electrónicos se comercializan como “libres de nicotina”; sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que el 80% de los vapeadores etiquetados “sin nicotina” sí la contienen, por lo que son considerados como un riesgo para la salud.
Problemáticas como la pérdida de la vista, desprendimiento de la dentadura, e inflamación y daño pulmonar son algunos de los daños que causa el vapeo y que presentó Luis Eduardo Barrera, estudiante de la Licenciatura en Arte y Producción Cinematográfica de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).
Con su filme, Luis Eduardo ganó el Concurso de Cineminuto Vapear te dejará sin aliento, convocado por diferentes dependencias del Gobierno de Michoacán.
“Más que buscar números a la hora de investigar, me fui por la lógica de todas las consecuencias que trae este producto: la pérdida, desprendimiento de la dentadura, de la fuerza, la pérdida de la vista, ya que estar en contacto con este humo repercute mucho en la salud”, explicó Eduardo Barrera, estudiante de cine en la UVAQ.
El cine es más que entretenimiento; es una herramienta de transformación social que puede informar, sensibilizar, denunciar, educar y movilizar, explicó Eduardo Barrera y agregó que el arte y la problemática social están profundamente entrelazados para usar lenguaje artístico y darle visibilidad a situaciones que lo requieren.
“Siento que es muy importante para un creativo estar cerca del mundo de las ideas, y justamente tomar estas ideas y bajarlas al mundo terrenal, para transformar estas ideas y, obviamente, quien gana es el arte, en este caso el cine. Lejos de una competencia o un concurso, el que gana es justamente el cine”, finalizó Eduardo.
El cortometraje ganador del concurso se puede observar en la página del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán: https://shorturl.at/Dv0rm
rmr