¡Degustación, disfraces y ciencia! Así será la expo de hongos en Morelia por su 40 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebrará el próximo 3 de septiembre el 40 aniversario de la exposición “Hongos de los Alrededores de Morelia”, con una jornada de actividades dirigidas a todo el público.
Exposición de hongos silvestres
Degustación de platillos elaborados con hongos
Conversatorio: “Unidos por el micelio: 40 años de aprendizajes y experiencias”
Exposición de fotografía y dibujo
Concurso de disfraces
La exposición se llevará a cabo en la planta baja del edificio R, dentro de la Facultad de Biología, en Ciudad Universitaria.
El itinerario detallado será publicado en los próximos días a través de sus redes sociales.
RPO