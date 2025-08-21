Educación

¡Degustación, disfraces y ciencia! Así será la expo de hongos en Morelia por su 40 aniversario

¡Degustación, disfraces y ciencia! Así será la expo de hongos en Morelia por su 40 aniversario
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebrará el próximo 3 de septiembre el 40 aniversario de la exposición “Hongos de los Alrededores de Morelia”, con una jornada de actividades dirigidas a todo el público.

A través de su cuenta oficial de Instagram, @ebum\_herbario, se anunció que el programa incluirá:

  • Exposición de hongos silvestres

  • Degustación de platillos elaborados con hongos

  • Conversatorio: “Unidos por el micelio: 40 años de aprendizajes y experiencias”

  • Exposición de fotografía y dibujo

  • Concurso de disfraces

La exposición se llevará a cabo en la planta baja del edificio R, dentro de la Facultad de Biología, en Ciudad Universitaria.

El itinerario detallado será publicado en los próximos días a través de sus redes sociales.

Te puede interesar:
UMSNH busca llevar a Paracho carreras en laudería
¡Degustación, disfraces y ciencia! Así será la expo de hongos en Morelia por su 40 aniversario

RPO

40 Aniversario
expo de hongos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com