Cuotas escolares son voluntarias, recalca SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unas semanas del regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), indicó que se envió una circular a los directivos de las escuelas en la que se establece que las cuotas son voluntarias.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre el tema, subrayó que, aunque las cuotas se establecen en las escuelas para resolver cuestiones inmediatas de operatividad, en la dependencia trabajan para que desde el gobierno se proporcione todo lo que se requiere en los planteles.

Dijo que son más de 11 mil escuelas, por lo que el reto es enorme para proporcionar todos los artículos de limpieza o pintura, por ejemplo.

Por ello, la secretaria sostuvo que las cuotas en las escuelas para los padres de familia deben ser voluntarias.

