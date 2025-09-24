Cultura, parte esencial de la formación integral del estudiantado: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cultura es parte esencial de la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes, por lo que debemos seguir abonando de manera decidida en este rubro, apuntó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al inaugurar el 3er Encuentro Cultural ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior).

La rectora nicolaita manifestó su satisfacción por la realización de este evento organizado por la Red Nacional de Educación Media Superior (RNEMS) de la ANUIES, en el que la Máxima Casa de Estudios es sede, en este marco, dio la bienvenida a los 275 estudiantes provenientes de diversos estados del país, quienes con gran ánimo participan en las actividades que se desarrollarán durante dos días.

Yarabí Ávila compartió que la UMSNH recibe con los brazos abiertos a todas y todos los jóvenes, así como a las y los funcionarios que representan a las instituciones que visitan Michoacán, tras referir que cada una de las entidades federativas tiene una gran riqueza y tiene mucho que presumir de su gastronomía, arquitectura y música.