Cultura de Paz, eje rector de la administración de Yarabí Ávila; UMSNH participa en la Jornada Nacional Tequios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad nicolaita participó de manera activa en la Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones a través de diversas acciones que se implementaron en distintas escuelas, facultades e institutos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), dicha iniciativa es impulsada por el Gobierno de México.

En este sentido, la rectora Yarabí Ávila González afirmó que la institución tiene un compromiso muy fuerte respecto a la política de Cultura de Paz, y el objetivo es que las actividades se sigan fortaleciendo en cada una de las dependencias de la institución.