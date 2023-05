Cuestiona Salvador Ginori estilos musicales como los “corridos tumbados”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El catedrático de la Universidad Michoacana, especialista en artes, Salvador Ginori Lozano, cuestionó estilos musicales como los ya famosos corridos tumbados, al considerar que abonan a una descomposición social entre los jóvenes, en ese sentido, afirmó que como universitarios tienen la responsabilidad de acercar a las nuevas generaciones a otros estilos de música que impulsen su crecimiento y aporten un mensaje.

“Uno escucha que fulano de tal, que habla solamente de muertes y de asesinatos, secuestros, etc. De esos cantantes comerciales que tienen las mayores listas de escuchas en Spotify, es increíble eso. No podemos quedarnos así, así sin hacer ninguna acción, no nos podemos quedar indiferentes ante eso. Todos tenemos cierta responsabilidad en evitar que siga esa descomposición social y como universitario, mayor responsabilidad tenemos”.

El también ex secretario de Cultura del Estado afirmó que es necesario trabajar para acercar a los jóvenes a la cultura y las artes, en ese sentido, celebró las convocatorias para que la comunidad nicolaita se sume a dos ensambles vocales que estarán arrancando actividades en junio, toda vez que representan espacios de oportunidad para las nuevas generaciones.

Ginori Lozano, quien es director del Taller de Ópera “Ignacio Mier Ayala”, agregó que las piezas de ópera cuentan con mensajes que invitan a la reflexión, mientras que estilos como los boleros también tienen un gran valor cultural para Latinoamérica

“Todos los libretos de la ópera tienen una lección, están hechos bajo el esquema del aprendizaje”, concluyó.

