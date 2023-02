Crisis financiera en Cobaem, por 32 prestaciones no reconocidas: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al recordar que las pláticas con el Sindicato de Trabajadores Unidos del Cobaem (STUCOBAEM) pasaron de mesas de negociación a tribunales de conciliación, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la crisis financiera en el Colegio de Bachilleres se debe a 32 prestaciones no reconocidas por el gobierno federal y que administraciones estatales anteriores continuaron pagando.

Se trata de un total de 47 prestaciones de las cuales sólo 15 son reconocidas.

Esta situación representa 360 millones 722 mil 468 pesos anuales que los gobiernos han asumido de prestaciones no reconocidas por el Ejecutivo federal, entre las cuales están: apoyo institucional, estímulo por titulación, canasta navideña, apoyo para estudios, estímulo por el día del empleado administrativo, ayuda para libros, curso de superación académica y hasta una prestación por concepto de "marcha".

Para mejorar la situación financiera del Cobaem, el gobernador Bedolla adelantó que se buscará a través del juicio, mantener las 15 prestaciones validadas, desparecer las otras 32 subsanar ese recurso con aumentos a los salarios.

Ramírez Bedolla descartó despidos en el Colegio de Bachilleres de Michoacán:

"No vamos a despedir a nadie, no vamos a hacer ajuste a la planilla laboral, todos siguen con su trabajo, pero fíjense que hay trabajadores que ganaban abajo de 7 mil pesos, los salarios eran muy bajos. Lo que estamos haciendo es compensar los salarios que sí reconoce la Federación y que no hayan tantas prestaciones".

El mandatario mencionó que con esta alternativa será más fácil para el gobierno de la entidad asumir los pagos con el Cobaem, pues el Ejecutivo Federal apoya en el tema salarial mientras que el estatal se encarga de las prestaciones.

Aunado a lo anterior, el director de la institución, David Alfaro, detalló que la reingeniería salarial beneficiará a 2 mil 937 empleados con nómina por debajo de los 20 mil pesos.