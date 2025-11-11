Crece matrícula en Conalep; director en Michoacán presenta informe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Michoacán, Oswaldo Ruiz Ramírez, afirmó que en los últimos cuatro años incrementó el número de matrícula, pero también la eficiencia terminal.

Este martes, durante su informe de rendición de cuentas en Casa Michoacán, afirmó que en 2022 registraron 10 mil 545 alumnos, pero en 2025, después de los cuatro años al frente de la administración, contabilizan 12 mil 012 jóvenes, aunque la meta —acotó— es de 12 mil 450 antes de separarse del cargo.

En cuanto a las acciones para evitar la desafiliación, refirió que son necesarias las tutorías con 439 docentes; las tutorías del departamento psicopedagógico con el 98 por ciento de estudiantes tamizados, y seis actividades extracurriculares en los 13 planteles en todo el estado.