Creación de nuevos lugares en preparatoria tiene un avance de 37 %; la meta, 150 mil espacios: Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la creación de nuevos espacios en Educación Media Superior presenta un avance del 37 por ciento, de la meta sexenal de 150 mil nuevos lugares, indicador que en 2026 seguirá creciendo gracias al Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato que contempla 20 Bachilleratos Tecnológicos, 52 ampliaciones en 31 entidades y 130 Ciberbachilleratos en 107 municipios para que las escuelas queden cerca de los hogares de las y los estudiantes.

“Vamos cerca del 37 por ciento de la meta de lugares para preparatorias, vamos a llegar a 150 mil en el sexenio. Y este modelo que se llama Ciberbachillerato, que es un avance al Telebachillerato, para poder incorporar nuevas materias y, además llevarán actividades deportivas y culturales, que no lo tienen a la fecha los telebachilleratos y quedarán cerca de la casa”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, como parte de la estrategia Vive Saludable, vive feliz, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las madres y padres de familia para recoger los resultados de la evaluación de la salud de sus hijos, que pueden ser enviados por correo electrónico, por SMS o a través de la página: https://resultados.vidasaludable.sep.gob.mx./inicio y con ello llevarlos a los Centros de Salud o también para recoger, en caso de que así sea, sus lentes, de forma gratuita.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que, de las 88 acciones contempladas en el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato para este año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) está a cargo de 22 nuevos bachilleratos. De estos, ya concluyó la construcción de dos planteles en Reynosa y Tecámac. Mientras que en diciembre se entregan en Chalco, Chimalhuacán, Cuautlancingo, El Marqués, García, Ixtapaluca, Ciudad Juárez (Chihuahua), León, Juárez (Nuevo León), Mérida, Texcoco y Tizayuca. Y en enero de 2026 se terminarán los ubicados en Benito Juárez, Ecatepec, El Salto, Nezahualcóyotl, San Blas Atempa y Tijuana.

De las 33 ampliaciones de bachillerato, cinco ya están concluidas en Calpulalpan, Tabasco Centro, Huamantla y dos en Tijuana; 12 están por entregarse este mes, dos en Aguascalientes, Álvaro Obregón, Durango, Gustavo A. Madero, Lagos de Moreno, San Luis Potosí, San Pablo del Monte, Tehuacán, Tláhuac y dos en Veracruz; ocho serán entregadas en enero de 2026, dos en Acapulco, Culiacán, Escárcega, Maravatío, Ocosingo, Tuxpan y Tuxtepec; mientras que siete serán concluidas en febrero de 2026, Benito Juárez, Campeche, Hermosillo, Los Cabos, Mexicali, Papantla y Solidaridad. Además, las obras están por iniciar en Altamira, Tamaulipas.

Sobre la reconversión de 35 secundarias que serán preparatorias en su turno vespertino, detalló que, seis ya fueron concluidas en Acolman, Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tecámac y Zumpango; 10 serán entregadas este mes en Cajeme, Chimalhuacán, Ecatepec, Gómez Palacio, dos en Mérida, Nicolás Romero, Saltillo, Soledad de Graciano Sánchez y Torreón; 11 en enero 2026, Atenco, dos en Juárez, dos en León, Morelia, Nuevo Laredo, San José del Cabo, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tonalá y Uruapan; cuatro en febrero 2026, Apaseo el Grande, Ayotlán, Yautepec y Zacatecas; dos en marzo 2026 en Bahía de Banderas y Mazatlán; finalmente dos en abril 2026 en Berriozábal y Culiacán.

Sobre el nuevo Ciberbachillerato del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que tendrá un Marco Curricular Común, un sistema modular que permitirá que quienes haya dejado sus estudios puedan retomarlos, así como actividades culturales y deportivas, para ello se realizará una inversión para infraestructura que permita la integración social con educación artística, aula de cómputo y conectividad, espacios destinados al deporte, salas de usos múltiples y áreas al aire libre.

Vive Saludable, vive feliz: Han sido valorados más de 7 millones de estudiantes de primaria

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, como parte de la estrategia Vive Saludable, vive feliz, se han valorado a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de 60 mil primarias, con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), quienes ya cuentan con su Expediente Digital de Salud Escolar, de la meta de 11.2 millones de alumnos.

rmr