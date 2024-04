Convocatoria de ingreso a las normales buscará calidad y no cantidad: Iemsysem

Es de recordar que en las convocatorias pasadas ingresaban mil 80 alumnos, cantidad similar a la de los jóvenes que egresan; sin embargo, cada año el número de vacantes o espacios es muy bajo.

"No se jubilan mil, por razones naturales o por otra razón no hay tantas vacantes, entonces, o despresurizamos o vamos a seguir con los problemas que acarrean muchos otros problemas, porque entonces no hay dinero que alcance para pagar nóminas, porque tenemos una Secretaría de Educación que destina más del 90% en pago de nómina; se requiere equipamiento e infraestructura en escuelas y no se puede porque todo se va a la nómina, pero por otro lado, hay maestros que nunca han dado una clase, todas esas cosas deben terminar", agregó.