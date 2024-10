Convoca Yarabí Ávila a seguir trabajando en la UMSNH para que las mujeres tengan el derecho a la igualdad sustantiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Debemos de seguir luchando en la Universidad Michoacana, de seguir trabajando todas y todos para que las mujeres tengamos derecho a la igualdad sustantiva”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al asistir al evento con motivo del 46 aniversario de la escuela preparatoria “Melchor Ocampo”.

Flanqueada en su mayoría por un presídium conformado por mujeres, la rectora manifestó su satisfacción por el hecho de que por primera vez en la historia de México lleguen las mujeres a conducir los destinos de esta nación, tras la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República. “Y digo llegamos porque así lo señaló la presidenta de nuestro país, señaló que no llega sola, llegamos todas”.

Manifestó que está segura de que no solamente es el tiempo de las mujeres, también es el tiempo de lo justo, de la nueva fraternidad nacional. “Las mujeres hemos crecido en la ley, pero muchas veces no en nuestras vidas, porque siempre hemos sido grandes y los lugares que tenemos en la actualidad son lugares que hemos ganado no únicamente por ser mujeres, sino porque buscamos las estrategias y porque tenemos la capacidad para resolver lo que nos toque hacer en cada uno de nuestros espacios”.