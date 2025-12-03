Continúan los retos y dificultades en la educación especial: director del IMCED

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado (SEE), actualmente se cuenta con una matrícula de 23 mil alumnos con discapacidad que son atendidos en los Centros de Atención Múltiple (CAM), y que ha ido en aumento en los últimos años. Incluso, la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar, ha dicho que se ha capacitado al personal y se les ha dotado de las herramientas.

Madre de un niño con autismo afirma que no hay opciones para los niños con discapacidad

Por ejemplo, en febrero de 2024, la titular de la Secretaría refirió que se otorgaron 27 millones de pesos para invertir en material a escuelas de educación básica y especial, como didáctico y equipamiento para 437 centros educativos y 32 mil piezas diferentes.

Por su parte, la señora Alejandra, madre de un niño de 10 años con autismo, aseguró que la educación especial en Michoacán es deficiente en su totalidad, tanto en lo público como en lo privado, pues consideró que no hay infraestructura adecuada, pero tampoco personal capacitado y comprometido con la educación especial.

"Las escuelas especiales están lejos de ser lugares adecuados y adaptados para las diferentes necesidades", sentenció la señora, que tuvo que sacar a su hijo de un CAM y ahora opta por clases particulares en su hogar para que su hijo continúe con su proceso de aprendizaje.

El reto son las barreras, el estigma social y falta de apoyo: maestra

Finalmente, una maestra de nivel básico que atiende a niños y niñas con discapacidad refirió que las principales barreras que enfrenta este sector son el estigma social y los pocos apoyos de parte de los gobiernos. Refirió que, pese a que hay CAM, cada vez son menos y no están equipados para atender de forma íntegra a los alumnos.

"Habemos muchos maestros y maestras que seguimos apostando y luchando por la inclusión, pero también por el derecho a una educación especial digna, con el único fin de lograr una mayor calidad de vida de las infancias y adolescencias con discapacidad (sic)", concluyó.

rmr