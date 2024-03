Continúa avanzando Cobaem en el saneamiento de sus finanzas: director

"Vamos saneando, vamos haciendo las acciones necesarias para resarcir este daño. Qué nos falta ahora, hay un instrumento económico en tribunales sobre las condiciones generales de trabajo, ya que no reconocemos las prestaciones que no están reconocidas por la Federación y que además no podemos pagar", añadió el funcionario estatal, quien señaló que, pese al recurso que se encuentra en tribunales, ha mejorado la relación con las y los trabajadores.

"Pero hemos llegado a un punto donde impera el respeto, la razón, la norma, la ley, entonces hablando nos entendemos y estamos viendo la manera de acercar posturas. Es un tema complejo. Pero hay que ir por partes", culminó.