Consultora explica qué es la "responsabilidad social empresarial" y cómo gestionarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El panorama empresarial exige más que solo resultados financieros. Las empresas, sin importar su tamaño, deben brindar un compromiso genuino con la sociedad y el medio ambiente a través de la responsabilidad social empresarial (RSE), señalan el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (Aliarse).

La responsabilidad social empresarial (RSE) no es un campo exclusivo de las grandes corporaciones; cualquier organización puede y debe adoptar este enfoque ético y sostenible, explicó la Mtra. María de la Paz Castillo, especialista en consultoría organizacional y capacitación, con experiencia de más de dos décadas en empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Grupo Bimbo.

“Un negocio consciente tiene como principal propósito el estar interesados en el contexto que nos rodea como emprendedores. Por ejemplo: el talento humano, el cómo vas a tratar a tu talento humano, a la parte ecológica, la parte de las interacciones con las alianzas comerciales y, sobre todo, estar bien con nuestro contexto social… es la nueva manera de ver los negocios más productivos y más competitivos”, explicó la especialista Castillo.