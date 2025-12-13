Consejo Universitario endurece sanciones contra personas generadoras de violencia de género y sexual

A la par, se autoriza para que la Rectoría a través de la Secretaría General implemente, organice y cree un grupo especialización de seguridad universitaria especializado en atención de violencia de género, el cual deberá ser integrado únicamente por mujeres.

Aunado a ello, las y los consejeros aprobaron que se instaure el protocolo de ingreso a los espacios universitarios; se acordó también, el control de las llaves para acceso a los edificios, cubículos y espacios por parte de la Dirección de Patrimonio y se prohíbe que usen medios, espacios y/o canales que no sean institucionales, y sólo sea el uso de medios oficiales y/o autorizados.

El pleno también acordó que se utilicen los medios de comunicación institucionales para la difusión de la información y que cada escuela, facultad e instituto deberá presentar su plan de escuela segura antes de iniciar el semestre, y que se realice una campaña masiva de comunicación sobre prevención de la violencia.

BCT