Consejo Nacional de Fomento Educativo lleva educación donde nunca hubo escuela: SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) refuerzan su estrategia para garantizar el derecho a la educación en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, colocando al centro a la niñez y a quienes sostienen, con vocación comunitaria, el sistema educativo más invisible del país.
El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el modelo educativo del Conafe tiene un profundo sentido social, humanista e incluyente, al llevar servicios educativos a lugares donde históricamente no existían, permitiendo que miles de niñas, niños y adolescentes ejerzan un derecho fundamental: aprender.
De acuerdo con la SEP, el servicio educativo del Conafe se apoya en 61 mil 786 figuras educativas, quienes brindan acompañamiento pedagógico en Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. Su labor no sólo implica enseñar, sino convertirse en un puente entre la escuela, la comunidad y la esperanza de un futuro distinto.
Actualmente, el Conafe cuenta con cobertura nacional a través de 56 mil 965 comunidades de aprendizaje, ubicadas en más de 35 mil localidades con altos índices de marginación. En estos espacios, se brinda Educación Básica a casi 600 mil niñas, niños y adolescentes, además de atención a la primera infancia dirigida a madres y padres de familia.
Por su parte, el director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, informó que las figuras educativas reciben actualmente un apoyo económico mensual de cinco mil pesos, correspondiente al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2025, como parte del compromiso del Gobierno de México para dignificar la labor educativa comunitaria.
Además, en el mes de diciembre se otorga un apoyo económico extraordinario, sujeto a las economías generadas durante el año fiscal, con el objetivo de incentivar la permanencia y reconocer el esfuerzo de quienes sostienen este modelo educativo.
A estos estímulos se suman apoyos complementarios como conectividad gratuita mediante un chip para telefonía celular, así como equipamiento que incluye playeras tipo polo, chamarra, mochila y calzado, facilitando su identificación y desempeño como prestadores de servicio comunitario.
