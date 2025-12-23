Consejo Nacional de Fomento Educativo lleva educación donde nunca hubo escuela: SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) refuerzan su estrategia para garantizar el derecho a la educación en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, colocando al centro a la niñez y a quienes sostienen, con vocación comunitaria, el sistema educativo más invisible del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el modelo educativo del Conafe tiene un profundo sentido social, humanista e incluyente, al llevar servicios educativos a lugares donde históricamente no existían, permitiendo que miles de niñas, niños y adolescentes ejerzan un derecho fundamental: aprender.

De acuerdo con la SEP, el servicio educativo del Conafe se apoya en 61 mil 786 figuras educativas, quienes brindan acompañamiento pedagógico en Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. Su labor no sólo implica enseñar, sino convertirse en un puente entre la escuela, la comunidad y la esperanza de un futuro distinto.