Consejo debería proponer a los funcionarios universitarios, asegura SUEUM

"Estoy de acuerdo en una reforma donde tenga que ver con que se les aten las manos a los funcionarios de la universidad, la única forma que hay para atarles las manos es que el consejo sea el que nombre al tesorero de la universidad, al auditor de la universidad, al contralor de la universidad para que no tengan que estar recibiendo indicaciones, órdenes, ocultando", dijo

En entrevista, el líder sindical señaló que esta propuesta sería similar a como se trabajaba en los años setentas y ochentas, cuando el tesorero era nombrado por una junta de gobierno y con ello se evitaba el desvío o el mal uso de los recursos.

“Esa es la universidad a la que anhelamos todos. Yo no digo que son rateros o sinvergüenzas, pero sí hay que cuidarnos”, sentenció.

Por otro lado, agregó que también se debe proponer la desaparición de la Comisión de Rectoría y optar por opciones más democráticas para la elección de los rectores con la participación de todos los sectores universitarios.

“Desgraciadamente los universitarios no estamos acostumbrados a una vida democrática en la que salgamos a votar por los candidatos, tendríamos que adecuar mucho el sistema de esta reforma para que todos los sectores voten y poder elegir a nuestro rector de manera democrática o si no se me ocurre que sean los consejeros los que hagan sus votaciones”, concluyó.

