¿Conoces la beca Gertrudis Bocanegra? Te explicamos el proceso de registro a partir del 15 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 15 de diciembre iniciará el registro de la beca Gertrudis Bocanegra, apoyo que busca garantizar la continuidad de los estudios de los jóvenes que cursan el nivel superior de educación, principalmente para el transporte.

¿Pero conoces el procedimiento para registrarte? En MIMORELIA.COM te explicamos paso a paso; el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que se beneficiarán en Michoacán a 98 mil 569 jóvenes universitarios de instituciones públicas, y el registro es única y exclusivamente del 15 al 21 de diciembre próximo.

Primeramente, indicó que la plataforma de registro, www.becagertrudisbocanegra.gob.mx, se abrirá el 15 de diciembre y deberán crear la Llave MX, fundamental para el registro.

En este paso, explicó, se requieren datos generales de los universitarios en cuanto a CURP, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico y contraseña, toda vez que es necesaria para iniciar sesión y poder continuar con el proceso.

Para registrarse en la beca, refirió, si son menores de edad, las madres, padres o tutores de los universitarios deberán tener a la mano su CURP (que debe ir verificada por el Registro Civil), una identificación oficial con fotografía (inclusive el pasaporte), un correo electrónico y la clave del centro de la escuela; mientras que las y los interesados deberán tener a la mano un comprobante de domicilio, la clave de la escuela, turno, periodo y grado escolar.

Mientras que para los mayores de edad, son los mismos requisitos sin que haya intermediario alguno para su registro.

Es de mencionar que el apoyo consiste en mil 900 pesos bimestrales como ayuda económica para transporte. Se prevé que en enero se entreguen las tarjetas, a fin de que en febrero se haga el primer depósito.