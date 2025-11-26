Conoce los requisitos para la beca Gertrudis Bocanegra: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE), junto con el gobierno federal, impulsa una alianza para fortalecer la paz y democratizar el acceso a la educación con la beca Gertrudis Bocanegra, aseguró la jefa del sector educativo Gabriela Molina, tras recordar a las y los jóvenes que el 15 de diciembre inicia el registro.

Los universitarios deberán tener a la mano los siguientes datos: CURP, número de celular, identificación oficial para mayores de 18 años (y de la madre o padre de familia para menores de edad), comprobante de domicilio, correo electrónico y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Del 15 al 21 de diciembre será el registro en la página www.becagertrudisbocanegra.gob.mx para que en enero de 2026 comience la entrega de las tarjetas bancarias y el depósito de la beca sea en febrero. La beca Gertrudis Bocanegra es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que representa un compromiso con los estudiantes y sus familias.