Conoce las fechas del examen de clasificación de idiomas en la UMSNH 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Coordinación del Departamento de Idiomas, anunció la apertura del registro para presentar el Examen de Clasificación del ciclo escolar 2026-2026, dirigido a personas con conocimientos previos en alguno de los 16 idiomas que ofrece la institución.
El proceso de registro estará disponible del 22 de enero al 5 de febrero de 2026 a través del sitio web oficial www.idiomas.umich.mx, y el costo para presentar el examen será de 900 pesos. Este trámite es indispensable para poder acceder a cursos en niveles intermedios o avanzados, sin necesidad de comenzar desde lo básico.
Entre los idiomas disponibles se encuentran alemán, árabe, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, latín, portugués, purépecha y ruso. Los exámenes se realizarán en diferentes fechas del 26 de enero al 7 de febrero, con opciones presenciales en el Edificio A-1 de Ciudad Universitaria y también en modalidad a distancia.
El examen está dirigido únicamente a aspirantes que ya cuentan con conocimientos del idioma seleccionado. Quienes aún no han tenido contacto con la lengua deben iniciar desde el nivel básico sin necesidad de presentar esta prueba. Las evaluaciones iniciarán el lunes 26 de enero a las 10:00 horas, y se llevarán a cabo en distintos horarios tanto matutinos como vespertinos.
Para mayor información, la UMSNH pone a disposición los números telefónicos 443 322 3500 extensiones 3113, 3114, 3115, 3143 y 3144. También se puede consultar la convocatoria completa y escanear el código QR publicado en sus redes sociales oficiales.