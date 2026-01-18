Conoce las fechas del examen de clasificación de idiomas en la UMSNH 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Coordinación del Departamento de Idiomas, anunció la apertura del registro para presentar el Examen de Clasificación del ciclo escolar 2026-2026, dirigido a personas con conocimientos previos en alguno de los 16 idiomas que ofrece la institución.

El proceso de registro estará disponible del 22 de enero al 5 de febrero de 2026 a través del sitio web oficial www.idiomas.umich.mx, y el costo para presentar el examen será de 900 pesos. Este trámite es indispensable para poder acceder a cursos en niveles intermedios o avanzados, sin necesidad de comenzar desde lo básico.

Entre los idiomas disponibles se encuentran alemán, árabe, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, latín, portugués, purépecha y ruso. Los exámenes se realizarán en diferentes fechas del 26 de enero al 7 de febrero, con opciones presenciales en el Edificio A-1 de Ciudad Universitaria y también en modalidad a distancia.