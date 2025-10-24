Concluye con éxito la primera Feria de la Salud Mental 2025 en el Tec de Morelia

Este tipo de actividades, coordinadas por el Departamento de Desarrollo Académico, resultan de gran relevancia para las y los jóvenes, ya que promueven la conciencia sobre la salud mental como un pilar fundamental del desarrollo personal y académico.

Espacios como esta feria permiten romper estigmas, fortalecer redes de apoyo y fomentar una cultura de autocuidado, empatía y prevención, esenciales para enfrentar los desafíos actuales con equilibrio y resiliencia.

RYE-