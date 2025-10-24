Concluye con éxito la primera Feria de la Salud Mental 2025 en el Tec de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con gran éxito concluyó la Primera Feria de la Salud Mental 2025 del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Morelia la cual se llevó a cabo del 13 al 17 de octubre del presente, un evento que a lo largo de la semana ofreció a la comunidad estudiantil de Educación Media Superior y a la comunidad Pony diversas actividades, pláticas y talleres enfocados en la prevención, el bienestar emocional y la salud integral.
Este tipo de actividades, coordinadas por el Departamento de Desarrollo Académico, resultan de gran relevancia para las y los jóvenes, ya que promueven la conciencia sobre la salud mental como un pilar fundamental del desarrollo personal y académico.
Espacios como esta feria permiten romper estigmas, fortalecer redes de apoyo y fomentar una cultura de autocuidado, empatía y prevención, esenciales para enfrentar los desafíos actuales con equilibrio y resiliencia.
