Con transparencia se asignan 570 nuevos docentes de Primaria: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con orden y transparencia institucional, la secretaria de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, encabezó el proceso de asignación de centros de trabajo para más de 570 nuevos maestros y maestras de nivel Primaria, que llegarán a todos los rincones de la entidad el próximo ciclo escolar.

"Hoy, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) confía en ustedes, que son quienes por derecho van a ir a las aulas. En la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hemos asignado más de 3 mil 100 claves a docentes de todos los niveles", destacó la titular de la SEE.

Frente a cientos de docentes, Gabriela Molina destacó que ahora pueden participar egresados de otras instituciones, no sólo de las Normales. Reiteró que cada escuela representa un sitio de paz, de confianza y de aprendizaje para más de medio millón de niñas y niños de nivel primaria.