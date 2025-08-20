Con transparencia se asignan 570 nuevos docentes de Primaria: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con orden y transparencia institucional, la secretaria de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, encabezó el proceso de asignación de centros de trabajo para más de 570 nuevos maestros y maestras de nivel Primaria, que llegarán a todos los rincones de la entidad el próximo ciclo escolar.
"Hoy, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) confía en ustedes, que son quienes por derecho van a ir a las aulas. En la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hemos asignado más de 3 mil 100 claves a docentes de todos los niveles", destacó la titular de la SEE.
Frente a cientos de docentes, Gabriela Molina destacó que ahora pueden participar egresados de otras instituciones, no sólo de las Normales. Reiteró que cada escuela representa un sitio de paz, de confianza y de aprendizaje para más de medio millón de niñas y niños de nivel primaria.
Asimismo, hizo un llamado a los nuevos profesores para que amen las comunidades a las que van a llegar, para que permanezcan en las escuelas y mantengan su compromiso con la educación.
Por su parte, la titular de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm), Cynthia Mariana Sánchez Arias, y la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo Pérez, coincidieron en señalar la labor tan importante que van a tener de ahora en adelante, que es la formación de miles de estudiantes.
mrh