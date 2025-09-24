Con espectacular evento, Atlético Morelia-UMSNH presenta sus equipos para la Liga TDP y sus nuevos jerseys

CORTESÍAMorelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una noche de color y mucha pasión, se llevó a cabo la presentación de los nuevos jerseys con los que el Atlético Morelia-Universidad Michoacana competirá en la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), además de que se presentó al equipo femenil, que debutará en esta categoría.

Tras varios logros a nivel nacional en el balompié femenil y gracias al respaldo de la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, ahora la Máxima Casa de Estudios incursionará en el ámbito profesional con un equipo conformado por un grupo de mujeres, estudiantes nicolaitas, con mucha hambre de trascender y poner en lo más alto a su Universidad.