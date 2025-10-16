Con 539 egresados, el Tec de Morelia celebra su Ceremonia de Graduación Octubre 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El viernes 24 de octubre de 2025 se llevará a cabo una de las celebraciones más emblemáticas del Instituto Tecnológico de Morelia: la Ceremonia de Graduación del periodo Agosto-Diciembre 2025, en la que 539 estudiantes de licenciatura y posgrado culminan una etapa clave en su formación profesional.

La información fue compartida por autoridades institucionales, quienes destacaron un logro colectivo sin precedentes: 201 de los egresados ya concluyen titulados, lo que representa un 37% del total, un porcentaje histórico en comparación con promedios anteriores que apenas alcanzaban el 5%.

Este avance refleja el esfuerzo conjunto entre estudiantes, personal docente, administrativo y autoridades educativas, quienes han trabajado de forma coordinada para mejorar los procesos de acompañamiento académico y titulación, lo que ha permitido elevar notablemente el número de titulados al momento de la ceremonia.

Para conocer más detalles del evento y consultar el programa oficial, la institución puso a disposición el siguiente enlace:

👉 https://heyzine.com/flip-book/7771c326fc.html

En su edición de octubre 2025, la ceremonia se enmarca también en el contexto del 60 aniversario del Tecnológico Nacional de México, del cual forma parte el ITM, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo del talento michoacano.

¡Felicidades a cada uno de los egresados y titulados! Nos vemos muy pronto para celebrar este gran paso.

