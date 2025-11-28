Con éxito UMSNH llega a las 23 ediciones de la Rodada Nicolaita, que se fortalece como parte del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Rodadas Nicolaitas han logrado un rotundo éxito a lo largo de 23 ediciones y esta acción se fortalece en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La rectora Yarabí Ávila González asistió a esta actividad que convocó a cientos de participantes, en donde estuvo acompañada por la directora de Proyectos del Instituto Mexicano de La Juventud (IMJUVE), Lucero García Huerta y por Martín Alonso Estrada, quien asistió en representación del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Sánchez Coria.

En este marco, la rectora dio la bienvenida a la representante de la Federación, y refirió que para la Universidad Michoacana el deporte es un eje fundamental, ya que no sólo forma atletas sino también forma conciencia. “En cada entrenamiento, en cada partido y en cada juego limpio, construimos espacios donde el respeto, la empatía y la colaboración se vuelven parte de nuestra vida cotidiana”.