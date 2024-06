Comunicación asertiva para mejorar las relaciones humanas

El sacerdote y comunicador católico mencionó que es necesario utilizar todos los sentidos para mejorar la comunicación asertiva, pues ver, escuchar, hablar y servir a los demás contribuye en el desarrollo integral de las personas y por lo tanto de la sociedad.

"La comunicación asertiva impacta en todas las áreas de la vida; abre los ojos y ve cómo tratas a los demás, qué piensas de los demás, qué haces por los demás; abre los oídos, escucha los problemas de los otros, no soy yo el centro del universo, muchísima gente me necesita, hay que abrir los oídos, comenzando con la propia mujer, marido, hijos, padres y siguiendo por todo el mundo laboral, los amigos; usa tus manos, no seas manco, ¿para qué son las manos?, para servir y para amar; usa la palabra, habla, para transmitir, para querer", agregó.

#ComunicaciónAsertiva #RelacionesHumanas #TeamUVAQ #DesarrolloIntegral



rmr