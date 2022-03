CNTE Poder de Base va por plazas automáticas en reunión con Usicamm

No obstante a que el líder sindical sabe que por ley no se puede otorgar la plaza automática, comentó que buscan que se dé contrato a los egresados que no se les ha otorgado y al concluir con él, que en su mayoría son de entre seis meses a un año, puedan acceder de manera directa.

Puntualizó, sólo de la generación '19 y '20 cuentan con más de 300 egresados de los cuales en su mayoría han accedido a un contrato, pero en el caso de la generación '21 tienen al menos 140 egresados sin acceder a un contrato para acceder a la plaza.

Finalmente, refirió que en la institución federal en los últimos acercamientos les comentaron que no contaban con las claves para realizar asignaciones de plaza.

rmr