CNTE Michoacán, aún sin definir apoyo a algún partido o aspirante rumbo a 2024

En ese sentido, el líder de la corriente magisterial guinda negó haber firmado tal acuerdo y aseguró que acudió tras ser invitado para presentar las demandas que la presente administración no ha cumplido.

"No firmamos ningún acuerdo, nosotros como sindicato no estamos facultados por los compañeros de base. Efectivamente no se dio un espacio (para que hablaran los sindicatos), pero sí se hizo llegar una invitación a los sindicatos para hacer llegar las demandas que nosotros teníamos, pero no para la firma del Acuerdo", especificó.

En ese sentido, Mandujano Ortega aseguró que el pliego petitorio que entregaron en mayo pasado a las autoridades estatales es un documento que dejarán abierto para que los candidatos que lo quieran conocer lo hagan a fin de arropar sus propuestas.

"Este documento de demandas que nosotros traemos lo dejamos abierto por si alguno de los candidatos quiere escuchar y quiere retomar algunas de las propuestas que estamos planeando. Creemos que las demandas de los trabajadores de la educación son justas, pero esa fue la intención del evento", finalizó.

rmr