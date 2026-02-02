Clase gratuita en simulador de tractocamión en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) realizará una clase muestra gratuita en el simulador de conducción del Centro de Capacitación para Conductores de Servicio de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta) en el plantel Villas del Pedregal.

El objetivo es acercar a la población a una de las opciones laborales con mayor demanda en el país, como es la operación de tractocamión y quinta rueda. Durante la jornada, las y los asistentes podrán conocer el funcionamiento del simulador de manejo de última generación, así como el programa integral que combina formación teórica y práctica para la profesionalización en el sector del autotransporte de carga.

La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años que sepan conducir vehículos estándar, quienes podrán solicitar información sobre el proceso de incorporación a los cursos que se imparten en dicha sede.

El Icatmi invita a las y los interesados a confirmar su asistencia, ya que el cupo es limitado. Para solicitar informes y realizar su registro previo, pueden comunicarse al teléfono 443 597 2253, o acudir directamente al plantel ubicado en avenida de la Cantera 2120, Villas del Pedregal, en Morelia.