Citan a comparecer a secretario general de la DIII6; docentes acusan "persecución política"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hasta ahora secretario General del Comité Ejecutivo Delegacional DIII6, Juan Manuel Macedo Negrete fue citado a comparecer este viernes 20 de enero de 2023, debido a la negativa de presentar su declaración patrimonial, además de -supuestamente- incitar a la base a no realizar dicha acción.

En ese panorama, Patricia Esquivel Ramírez, subdirectora de la secundaria 'Miguel Hidalgo' de la localidad de Ziráhuato los Bernal del municipio de Zitácuaro, aseguró que el apoyo por parte de Macedo Negrete ha sido constante y que en ningún momento el secretario les ha incitado a nada en contra de su voluntad.

"Él (Juan Manuel Macedo Negrete) nos ha apoyado bastante a los maestros y siempre estamos trabajando con él, estamos aquí en apoyo al maestro por los requerimientos injustos que se le hicieron, dicen que nos está incitando a no hacer nuestra declaración patrimonial, pero no es así, nosotros tenemos libre albedrío y se hizo en una reunión en dónde todos fuimos convocados y por unanimidad decidimos no hacerla", afirmó la subdirectora.

En ese sentido, docentes de diferentes regiones del Estado, se dieron cita en el órgano interno de control en educación de la secretaria de la contraloría, desde antes de las 10:00 de la mañana para expresar con cartulinas el apoyo incondicional hacia Macedo Negrete.

En una circular que entregaron algunos representantes en educación denuncian lo siguiente:

"Hostigamiento, amedrentación e intimidación, como forma de perturbación en la tareas de gestoría en las áreas educativas en favor de los trabajadores de la educación, tomando como pretexto la declaración patrimonial", reza en el texto.