CIEES avala calidad educativa del programa de Ingeniería Mecatrónica de la UMSNH

Por su parte, el director de la dependencia, Roberto Cadenas Tovar, indicó que son sesenta años formando profesionistas para servir a Michoacán y a México, muchos de ellas y ellos desempeñándose en el ámbito local, otros en diferentes estados del país y algunos en el extranjero, “porque la preparación que reciben en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en la Universidad Michoacana no tiene fronteras”.

En ese sentido, afirmó que sus egresadas y egresados pueden integrarse al ejercicio profesional en cualquier parte del mundo, lo que es motivo de orgullo y representa a la vez un gran compromiso. “Desde su creación, la facultad no ha escatimado esfuerzos para adecuar sus programas educativos a los requerimientos de la industria y de una sociedad en constante evolución”.

Hace siete años, agregó, se abrió un nuevo programa educativo en Ingeniería Mecatrónica, el cual ha logrado la acreditación con una vigencia de tres años. Además, se tiene en proyecto la creación de un nuevo programa Profesional Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Soldadura.

Finalmente, felicitó a toda la comunidad de la dependencia académica que, a lo largo de 60 años, ha trabajado y apostado para que la facultad sea una institución de reconocido prestigio, sólida, que ha formado a más de tres mil ingenieras e ingenieros.

En representación de la planta docente, Gerardo Lugo Vargas apuntó que son seis décadas de excelencia académica, esfuerzos y dedicación a la formación de profesionales de la Ingeniería Mecánica, “durante todo este tiempo nuestra facultad ha sido un referente regional, destacándose por la calidad de sus egresados”.

A nombre de la comunidad estudiantil, Denisse Alejandra Ojeda comentó que desde sus inicios la dependencia ha dado al estado las y los mejores ingenieros mecánicos y, recientemente, mecatrónicos, brindando jóvenes líderes capaces de sobresalir en los lugares donde lleguen, poniendo en alto el lugar donde adquirieron conocimientos, habilidades y experiencias académicas y personales.

RYE-