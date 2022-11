Chava de la UMSNH corta el pasto a falta de personal

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Una chava de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cortó el pasto de uno de los espacios de la máxima casa de estudios, con sede en Uruapan, a falta de personal.

Lo anterior se dio a conocer por medio de un video en redes sociales en el que la joven interviene un área verde del campus en Uruapan.

De acuerdo a la publicación, la joven es de la sección 82 de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana, quien por amor a su universidad hace estas tareas.

Por último, en la publicación se detalla que la joven no recibe pago alguno, y que lo hace porque no hay personal suficiente para dar mantenimiento a este campus.

"No reciben pago alguno. Saben que no hay personal suficiente en el campus aún, no les interesa si son trabajadores sindicalizados o no, eso es irrelevante… pero eso no impide a una alumna demostrar las ganas por tener un espacio digno" (sic).