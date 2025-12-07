Charlas, talleres y tecnología: llega la Fiesta de la Ciencia 2025 a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de su programa de divulgación científica, llevará a cabo del 8 al 12 de diciembre las Fiestas de Ciencia 2025, una iniciativa que busca acercar el conocimiento a la ciudadanía mediante actividades gratuitas y abiertas a todo público.
La cartelera incluye conferencias, charlas, talleres y actividades lúdicas enfocadas este año en el tema de la Inteligencia Artificial, un campo de creciente interés y relevancia global.
Las sedes y fechas confirmadas son:
Uruapan | Unidad Profesional de Uruapan
Lunes 8 de diciembre | 11:00 horas
Actividad: Dialéctica: La ciencia que se platica
Dirección: Avenida Lázaro Cárdenas con Calzada la Fuente, Col. Revolución.
Morelia | Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Martes 9 de diciembre | 11:00 horas
Actividad: Dialéctica: La ciencia que se platica
Dirección: Av. Francisco I. Madero Poniente 351, Centro Histórico.
Morelia – Tenencia de Santa María de Guido | Plaza Santa María
Jueves 11 de diciembre | 9:00 horas
Actividad: Extensión del Tianguis de la Ciencia
Dirección: Manuel Acuña s/n.
El objetivo principal de estas actividades es fomentar la curiosidad científica, el pensamiento crítico y el interés por la innovación entre niñas, niños, jóvenes y adultos, con el fin de que el conocimiento sea usado como una herramienta de transformación social y la construcción de una cultura de paz.
Estas Fiestas de Ciencia forman parte del esfuerzo nacional por llevar la educación más allá de las aulas y laboratorios, acercándola a comunidades y espacios públicos.
BCT