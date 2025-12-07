Charlas, talleres y tecnología: llega la Fiesta de la Ciencia 2025 a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de su programa de divulgación científica, llevará a cabo del 8 al 12 de diciembre las Fiestas de Ciencia 2025, una iniciativa que busca acercar el conocimiento a la ciudadanía mediante actividades gratuitas y abiertas a todo público.

La cartelera incluye conferencias, charlas, talleres y actividades lúdicas enfocadas este año en el tema de la Inteligencia Artificial, un campo de creciente interés y relevancia global.

Las sedes y fechas confirmadas son: