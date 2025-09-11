CFCRL protege a trabajadores con nuevo modelo de justicia laboral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ejercer de manera adecuada los derechos de los trabajadores es el objetivo del nuevo modelo de justicia laboral, implementado en México en 2022 y que actúa a través de los centros de conciliación para la resolución de los conflictos laborales, señaló Edgar Félix García, Director Estatal en Michoacán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

“Existe un nuevo modelo de justicia laboral que se implementó en el país desde el año 2022, en donde se creó primeramente al Centro de Conciliación y Registro Laboral, que tiene tres principales funciones que buscan resolver de la mejor manera los conflictos laborales”, explicó el Director del CFCRL durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

“La primera función es llevar el proceso de conciliación prejudicial a nivel federal, la segunda es realizar el registro a nivel nacional de todos los contratos colectivos de trabajo y de todos los trámites registrales que llevan a cabo los sindicatos y la tercera función es la verificación de todos los procesos de democracia” agregó el experto en Derecho Laboral.