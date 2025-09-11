CFCRL protege a trabajadores con nuevo modelo de justicia laboral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ejercer de manera adecuada los derechos de los trabajadores es el objetivo del nuevo modelo de justicia laboral, implementado en México en 2022 y que actúa a través de los centros de conciliación para la resolución de los conflictos laborales, señaló Edgar Félix García, Director Estatal en Michoacán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
“Existe un nuevo modelo de justicia laboral que se implementó en el país desde el año 2022, en donde se creó primeramente al Centro de Conciliación y Registro Laboral, que tiene tres principales funciones que buscan resolver de la mejor manera los conflictos laborales”, explicó el Director del CFCRL durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).
“La primera función es llevar el proceso de conciliación prejudicial a nivel federal, la segunda es realizar el registro a nivel nacional de todos los contratos colectivos de trabajo y de todos los trámites registrales que llevan a cabo los sindicatos y la tercera función es la verificación de todos los procesos de democracia” agregó el experto en Derecho Laboral.
La conciliación facilita el diálogo para evitar acudir a un tribunal laboral, de acuerdo con datos de los Centros Estatales de Conciliación, alrededor del 75% de los conflictos laborales se resuelven mediante este proceso.
“Si acuden al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, van a encontrar personal capacitado en el nuevo modelo de justicia laboral, que es un procedimiento ágil, no dura más de 45 días y es obligatorio antes de acudir a los nuevos tribunales laborales tanto federales como estatales”, explicó el Abogado.
En los centros de conciliación se encuentran orientadores que llevan a cabo el proceso de conciliación en lo que más conviene y en lo que establece la ley para defender los derechos de los trabajadores.
Edgar Félix destacó que en Morelia pueden acercarse al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se encuentra en Boulevard García de León #1035 locales 10 y 14, así como contactarse a teléfono 5588748623 extensión 20023 o correo morelia@mensajes.centrolaboral.gob.mx.
