Cerca de 900 mil estudiantes michoacanos tendrán becas en 2026: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa de becas en México tiene un alcance de más de 13 millones de becarias y becarios, lo que lo convierte en el programa social con mayor número de beneficiarias y beneficiarios, y en Michoacán esto impactará de manera positiva en más de 892 mil estudiantes, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recalcaron los beneficios del eje de Educación contemplado dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el cual se impulsa de manera conjunta con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

En este marco, se anunció la implementación de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, que iniciará su periodo de registro el próximo 24 de noviembre con una inversión de 769 millones de pesos. Dicha beca consiste en otorgar mil 900 pesos bimestrales a jóvenes de universidades públicas para apoyo exclusivo de transporte.