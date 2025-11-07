Celebran 38 años del Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH

Así mismo, resaltó que, el IIH tiene una posición muy bien ganada y ampliamente reconocida no sólo al interior de la comunidad universitaria, sino también a nivel nacional e internacional.

Añadió que los estudios de posgrado es otro de los baluartes y de las caras fuertes que se tienen en Universidad, tras compartir que es un momento muy importante ya que se están impulsando tres grandes retos desde este nivel educativo, como es la actualización en términos normativos y en los planes de estudios, así como la actualización del Reglamento General para los Estudios de Posgrado y la reacreditación de diversos programas.

Tras dar la bienvenida a las autoridades universitarias presentes, investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y manuales que se dieron cita en el auditorio “Dr. Enrique Florescano”, el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Moisés Guzmán Pérez, señaló que hoy se viven tiempos complejos, difíciles e inéditos en muchos sentidos, “México, Michoacán y la Universidad han cambiado y nosotros hemos tenido que hacerlo para poder afrontar los retos que exige la sociedad”.