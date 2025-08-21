CECyTEM firma convenio con la UNAM ENES Morelia para capacitación docente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de contribuir a la actualización de los profesores, los directores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) y de la UNAM ENES Morelia firmaron un convenio de colaboración para la capacitación docente, que se realizará del 25 al 29 de agosto, en el que también participarán directivos con programas estratégicos.

Por su parte, el director general del CECyTEM, Juan Carlos Velasco, mencionó que con este convenio y la Semana Docente se capacitará a más de 600 docentes, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias pedagógicas, adquirir nuevas herramientas y tener la experiencia de los cursos de vanguardia.