CECyTEM firma convenio con la UNAM ENES Morelia para capacitación docente

Darán capacitaciones a 600 docentes del colegio
JOSIMAR LARA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de contribuir a la actualización de los profesores, los directores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) y de la UNAM ENES Morelia firmaron un convenio de colaboración para la capacitación docente, que se realizará del 25 al 29 de agosto, en el que también participarán directivos con programas estratégicos.

Por su parte, el director general del CECyTEM, Juan Carlos Velasco, mencionó que con este convenio y la Semana Docente se capacitará a más de 600 docentes, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias pedagógicas, adquirir nuevas herramientas y tener la experiencia de los cursos de vanguardia.

Señaló que el objetivo de estos acuerdos es que los jóvenes reciban una formación educativa de calidad, humana, crítica y con visión de futuro.

Al respecto, la directora de la UNAM ENES Morelia, Yunuen Tapia Torres, comentó que serán cinco temas en los que se harán las capacitaciones, y que serán innovadores, así como pertinentes para los desafíos que se tienen en las aulas, como el módulo del pensamiento crítico para el uso de la inteligencia artificial en la educación, o el de "Conectar para Comprender".

Resaltó que la UNAM tiene el mismo compromiso que los profesores michoacanos para la transformación de la sociedad michoacana.

Como testigo de honor, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, subrayó que en esta próxima semana, en el nivel medio superior, serán más de 20 horas de formación docente que impactarán a más de 25 mil alumnos y alumnas de la plantilla del CECyTEM.

Dijo que también se cumplen con las condiciones de trabajo para dar capacitación permanente a los docentes, y con la idea de que los resultados sean elevar la calidad educativa.

