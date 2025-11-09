Casi 900 mil estudiantes tendrán beca en Michoacán; SEP invertirá más de 6 mil millones en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el Gobierno de México destinará una inversión superior a 6 mil 300 millones de pesos para respaldar a 892 mil 639 estudiantes de todos los niveles educativos en Michoacán, como parte del eje educativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgadillo Carrillo, durante la presentación del plan en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.